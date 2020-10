Yavru kedinin yardımına İlkadım Belediyesi koştu - Son Dakika

İlçedeki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan İlkadım Belediyesi, bir hayvanseverin sokakta bulduğu minik kediye kayıtsız kalmadı.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostların doğal yaşam ortamlarındaki hayat mücadelesine destek oluyor. Sokakta annesinden ayrı yaşam mücadelesi veren yavru kedi görüp sıcak ortam ve bakım için evine alan hayvansever B.Ç. yavru kediye uyguladığı iyileştirme çabaları yetersiz kalınca İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezini (İLKİM) arayarak yardım istedi. Bu yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri verilen adresten yavru kediyi alarak tedavisi için veteriner kliniğine götürdü.

"Merhamet duygusu ile hareket ediyoruz"

İlkadım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hayvan sevmek dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu. Bizim toplum olarak en önemli hasletlerimizden birisi merhamet duygusudur. Bu da sadece insanlarla sınırlı değil, tüm canlıları kapsayan bir merhamet anlayışıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu duygularımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde muhtelif bölgelerde mama ve su odakları oluşturarak can dostlarımıza kucak açıyor. Hayvanseverlerimizle sürekli iletişim ve iş birliği içindeyiz. Her acil duruma, her ihtiyaca en kısa sürede müdahale etmeye gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar kentimizin can dostlarına kucak açan duyarlı tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Allah razı olsun"

İlkadım Belediyesinin kendisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren hayvansever B.Ç. ise "Belediye ekipleri yavru kedimle hemen ilgilendiler. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN