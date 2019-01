Yavrulayan Köpeği İçin Özel Ev Kiraladı, Köpeklerinin Yarısını Emniyet Teşkilatına Bağışlayacak

Yavrulayan köpeği için özel ev kiraladı, köpeklerinin yarısını emniyet teşkilatına bağışlayacak Sivas 'ta yaşayan bir hayvan seven, yavrulayan Golden cinsi köpeği ve 10 yavrusu için apartman dairesi kiraladıSİVAS - Sivas'ta yaşayan bir hayvan seven, yavrulayan Golden cinsi köpeği ve 10 yavrusu için apartman dairesi kiraladıSivas'ta yaşayan hayvan sever genç Fatih Ayin, çocukluğundan gelen hayvan sevgisini hiç yitirmedi. Yaklaşık 2 yıldır beslediği Golden Retriever cinsi orijinal köpeği 1.5 ay önce 12 yavru doğurdu. Yavruların bir ölü olarak doğdu. Diğerini ise yavruların annesi doğası gereği telef etti. Geriye 34 günlük 10 yavru kaldı.Büyük bir şaşkınlık yaşayan hayvan sever Ayin, yavru köpeklere ve annelerine daha iyi bir yaşam sunabilmek için bir apartman dairesi kiraladı. Ayin, gözünden sakındığı yavrular için günün belirli zamanlarında tuttuğu eve gidip yavruları tek tek elleriyle besliyor. Onlara yaş köpek maması, kefir, süt ve yumurta gibi yiyecekler yediriyor. Ayin, bazı yavruları ise biberonla besliyor. Tuttuğu evde köpeklerin sağlık sorunlarıyla da ilgilenen Ayin, onlar için aylık 2 bin lira para harcıyor. Ayin, ilerleyen zamanlarda arama kurtarma da kullanılan bu köpeklerin bazılarını ise Emniyete bağışlayacağını söyledi.Tuttuğu evde 10 yavru köpeğe bakıyorSivas'ta esnaf olan Fatih Ayin, Golden Retriever cinsi köpeğine ve yavrularına kiraladığı apartman dairesinde baktığını ifade ederek, " Aslında 12 tane yavru doğurdu ama doğası gereği 1 tanesini annesi kendisi öldürdü, 1 tanesi de ölü doğdu ve şuan 10 tane sağlıklı yavrumuz var. Onlar için bir ev tuttum ve sıcak bir ortam sağladım. Günün neredeyse 12 -13 saati beraberiz. Şuan 34 günlükler. Parazit haplarını yuttular. Yaklaşık 30 güne kadar annelerini emdiler. 4-5 gündür de yaklaşık yaş mama yiyorlar ve kefir içiyorlar. Beslenmeleri iyi olduğu için biraz daha iriler normalde daha küçük gözükürler."dedi.Bir kısmını emniyete bağışlayacakAyin, yavru köpeklerin bir kısmını ilerleyen zamanlarda polis teşkilatına bağışlayacağını söyleyip " Yavruları çok küçük oldukları için henüz dışarı çıkartmadık. Şimdilik yavruları bu apartman dairesinde bakmayı düşünüyorum. Büyüdüklerinde yarısını emniyete bağışlayacağım. Zaten orijinal Golden Retriever köpeği bunlar. Arama kurtarma köpeği olarak kullanılıyorlar. Emniyette hizmet versinler diye düşünüyorum. Geri kalanını da ben bakacağım. 10 tane oldukları için henüz onlara isim veremedim, 1 tanesine isim verdim, ismi kral ve ender bir yavru, süt beyaz erkek, oldukça sağlıklı. Diğerlerine de henüz bir isim veremedim ama isimlere açığım."şeklide konuştu.Onlar için aylık 2 bin lira harcıyorAyin, köpeklerin giderleri için yaklaşık her ay 2 bin lira harcadığına değinerek, "Ben küçüklükten beri hayvanların hepsini severim. Dışarıda nerede olursa olsun gördüğüm zaman bir şeyler yapmaya çalışırım. Şuan bu hayvan elimin içinde bu hayvanın kafasını da koparabilir her şeyi yapabilirim. Gördüğünüz gibi bebek gibi bir şey ve ben buna zarar verenleri anlayamıyorum. Biz sevelim diye bunlar dünyaya gelmiş, bize hizmet etmek için dünyaya gelmiş. Hayvanlara zarar verenleri kınıyorum. Günlük mama masrafı yaklaşık 40 lira tutuyor, sadece mama ile bitmiyor veteriner ücretleri var, temizlik ücretleri var yaklaşık olarak aylık 2 bin lira masrafları var."ifadelerini kullandı.