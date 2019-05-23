Yavuz Özkan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü

Senarist ve yönetmen Yavuz Özkan
'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını üzdü. Türkan Şoray
, Özkan'ın vefatından dolayı oldukça üzgün dile getirerek, "Sinemaya yıllarca gönül vermiş biriydi Yavuz Özkan. Daha çok toplumsal içerikli filmler çekerdi. Çok değerli bir yönetmendi. Türk sinemasından bir kayıp daha verdik. Filmleriyle her daim yaşayacak. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Girik
de Özkan'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, duygularını "Türk sinemasında yaprak dökümü devam ediyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun." şeklinde ifade etti.
Oyuncu Kerem Alışık
da üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:
"Terine hiç acı tuz katmamış, alnı ak, başı dik yaşamış, zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış. Duruşu ile örnek olmuş insanlığının yanı sıra çabası, yaratıcılığı, titizliği, üretkenliği ve tabii usta işi yönetmenliği ile Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri olmuş büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yavuz Özkan, benim için bütün bunların yanı sıra yakinen tanıdığım bir aile dostudur. Önce annemle ve babamla sonra benimle yıllar yılı aynı halleri paylaşmış çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Taşa, toprağa gerek kalmadan benim kalbime gömülmüştür. Mekanı cennet olsun." Hale Soygazi
de Özkan'ın yönettiği Maden
filminde rol aldığını ifade ederek, "Çok güzel bir kompozisyondu. Filmde dile getirdiği sorunlar açısından zaman aşımına dayanan önemli bir sanat eseri oldu. O filmde rol almış olduğum için her zaman mutlu oldum. Yavuz Özkan'ın filmografisinde de çok önemli bir filmdir. Çok değerli bir sinemacıyı kaybettik. Başımız sağ olsun." görüşünü aktardı. Perihan Savaş
ise Yavuz Özkan'n Türk sineması için çok önemli bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, "Beraber hiç çalışmadık ama Yılmaz ile beraber çalışmışlardı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
Özkan'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Levent Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedilecek.