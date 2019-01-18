Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Karne Heyecanı

Yavuzeli'nde Karne Heyecanı

27 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenlerle dağıtıldı.

Yavuzeli'nde Karne Heyecanı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenlerle dağıtıldı. Yavuzeli İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal Hacı Sait Ortaokulu ve Anaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey katıldı.

İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey karne dağıtım programında öğrencilerle sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ederken, öğrencilere yakın ilgi gösterdikleri görüldü.

Müdür İlbey yaptığı konuşmasında, "Bizde sizler gibi bu okullarda bu sıralarda okuduk. Daha çok çalıştım ve o zayıfları kurtardım. Şimdi ise buradayım ama üzülmeyin. İkinci dönem daha çok çalışarak eminim ki, sizde zayıflarınızı kurtararak başaracaksınız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karne dağıtımı yapıldı. Program sonunda günün anısına hatıra pozu verildi.

Yavuzeli ilçe merkezi ve bağlı bağlı mahallelerde yaklaşık 5 bin 500 öğrenci karnelerini aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Jandarma, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
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