Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti

Hızını alamayan araç, karşı şeritte seyir halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan K.'nın kullandığı 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken, bisikletli Koç ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Koç'un cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Kaza sonrası sürücü Hasan K. jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.