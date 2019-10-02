Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

1 saat önce

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında Gençlik Caddesi'ndeki yaya geçidinde uygulama yapıldı.

Kaymakam Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler, yaya geçidinden yürüdü, sürücülere uyarıda bulundu.

Kurnaz, yapılan değişiklikle sürücülere, trafik lambası veya görevlisi olmayan kavşakların giriş ve çıkışlarında okul geçitlerinde yavaşlamaları, geçmek üzere olan yayalara durarak yol verme zorunluluğu getirildiğini anlattı.

Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin ya da orayı ziyaret edip gelenlerden "Yaya yola adımını attığında araçlar durur" sözünü duyduklarını belirten Kurnaz, Türkiye'nin başka ülkelerden eksiği bulunmadığını vurguladı.

Etkinlikte öğrenciler yaya geçidinden yürüdü, Kurnaz araç sürücüleri ile etkinliği anlatarak yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Zeki Cevher İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde de düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Karademir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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