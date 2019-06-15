Son Dakika Haberleri: Yayalar geçsin diye pikapıyla trafiği durdurdu
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Yayalar geçsin diye pikapıyla trafiği durdurdu

47 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yayalara yol vermek isteyen bir sürücü, yanından geçen diğer araçların durmaması üzerine direksiyonu kırarak trafiği bir süre durdurdu.

Yayalar geçsin diye pikapıyla trafiği durdurdu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yayalara yol vermek isteyen bir sürücü, yanından geçen diğer araçların durmaması üzerine direksiyonu kırarak trafiği bir süre durdurdu.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da elektrik tesisatçılığı yapan Mustafa Gökçalı, 48 YL 494 plakalı pikapıyla Selvilitepe kavşağından geçerken yaya geçidinden geçmek isteyenlerin bulunduğunu gördü.
Yaya geçidi önünde durmasına rağmen solundan gelen diğer araçların yayaların geçişine izin vermediğini gören Gökçalı, direksiyonu sola kırarak trafiği durdurdu.
Yayaların geçişini tamamlamasının ardından yola devam eden Gökçalı, yayalara yol verdiği için bazı sürücülerin kendisine korna çalarak tepki gösterdiğini söyledi.
Sürücülerin yaya geçidine yeteri kadar duyarlı olmadığını dile getiren Gökçalı, "Bu kavşaklara trafik ışıkları da koysanız aynı problem devam eder. Burada önemli olan insanların bilinçli olması. Bilinçli olunmadığı sürece bu problemi çözemeyiz."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Manisa, Turgutlu, Güncel
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