"Yayalar kırmızı çizgimiz" - Son Dakika

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

30.03.2021 16:45

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek maksadıyla öğrenciler ve kamu yetkilileri uygulama yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek maksadıyla öğrenciler ve kamu yetkilileri uygulama yaptı.

Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Öğretmen Davut İlkokulu öğrencileriyle birlikte trafikte yayalara öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Meydan ile ve Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki yaya geçidinde, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.

Öğrencilerle birlikte eylemde yer alan protokol mensupları, araçların görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaşlara broşür, öğrencilere de yaya geçitlerinde araçları ikaz etmeleri maksadıyla trafik düdüğü dağıtıldığı programda, yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkının verilmesi istendi. Bu kaidelere riayet etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunun 74. maddesi gereğince idari para cezası kesileceği belirtildi. - BURSA

Yayalar kırmızı çizgimiz
Yayalar kırmızı çizgimiz

Mustafakemalpaşa, Ahmet Altıntaş, Bursa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yayalar kırmızı çizgimiz' - Son Dakika


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