Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

25.05.2022 13:22
Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, üst geçidi kullanmayarak yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, üst geçidi kullanmayarak yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 44 ABL 962 plakalı motosikletiyle Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan Fatih Bulut, üst geçidi kullanmayarak yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Bulut yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karayolları Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Fatih Bulut, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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