Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı - Son Dakika

Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı

23.10.2020 09:40
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı, System.String[]

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin Sertdal'a (59) sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen motosiklet çarptı.

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin Sertdal'a (59) sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen motosiklet  çarptı. Sertdal yaralanırken, kaçan sürücü N.B. (15), motosikleti saklamaya çalışırken yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin Sertdal'a çarptı. Sertdal, savrularak başını asfalt zemine çarptı. Kazanın ardından sürücü, motosikletine binerek kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇIP, MOTOSİKLETİ SAKLADIYaralı Sertdal, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu sürücü N.B.'yi motosikleti saklamaya çalışırken yakaladı. Motosikletin sahibi baba Ömer B. de  gözaltına alındı.EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer B. serbest bırakılırken, N.B. ev hapsine çarptırıldı. Yaralı Muhittin Sertdal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı
Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı

Yavuzlar Mahallesi, Motosiklet, Yüreğir, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı - Son Dakika

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