Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti - Son Dakika
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Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

30.03.2022 23:21

Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti Kocaeli'nin Başiskele ilçesi İnönü Yayla yolunda traktör ile karda mahsur kalan vatandaşlar, uzun uğraşlar neticesinde ekipler tarafından kurtarıldı.

Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi İnönü Yayla yolunda traktör ile karda mahsur kalan vatandaşlar, uzun uğraşlar neticesinde ekipler tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırında bulunan İnönü Yaylası'nda yoğun kar yağışı sebebiyle biriken karda vatandaşlar traktörüyle birlikte yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile karda saplanan aracıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Yaraş isimli vatandaş, başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Yaraş'ın bulunduğu bölgeyi tespit ederek aracı ile mahsur kaldığı alana geldi. İş makinesi ile yolları açan ekipler, kara saplanan aracı ise halat yardımı ile çıkardı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Yaraş, ekiplere teşekkür etti.

Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti - Son Dakika


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