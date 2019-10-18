Son Dakika Haberleri: Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı

Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı

1 saat önce

Yaylakent Belediyesi tarafından beldede bulunan okullara kırrtasiye yardımı yapıldı.

Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı, System.String[]

Yaylakent Belediyesi tarafından beldede bulunan okullara kırrtasiye yardımı yapıldı.

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde belediye tarafından Yaylakent ve Özlü Köyü İlkokuluna kırtasiye yardımında bulunuldu.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitime her zaman destek olduklarını ve olacaklarını söyledi.

Her şeyin başının eğitim olduğunu vurgulayan Dede, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış oluruz. Yaz aylarında ve hafta sonlarında çocuklarımıza yönelik hobi kurslarının yanı sıra eğitime destek kursları ve buralarda düzenlediğimiz sosyal-kültürel etkinliklerle çocukların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kadir Dede, Yaylakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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