Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başıboş bırakılan eşekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor.

BİRÇOĞU YARALI

Köyde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülen eşeklerin birçoğunun sakat olduğu belirtilirken, duyarlı vatandaş ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.

ÇÖZÜM BULUNMAZSA TELEF OLACAKLAR

Köyde yaklaşık 18 adet eşeğin olduğunu belirten vatandaş, çözüm bulunmaması halinde eşeklerin donarak telef olacağını belirtti.