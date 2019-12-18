Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı - Son Dakika

Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı

6 saat önce

Kişisel gelişim ve sosyal iletişim uzmanı yazar ve eğitimci Fatih Akbaba, 83. ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans verdi.

Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı, System.String[]

Kişisel gelişim ve sosyal iletişim uzmanı yazar ve eğitimci Fatih Akbaba, 83. ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans verdi.


Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen konferansta, Fatih Akbaba, farklı yorumu ve sunumuyla Mehmet Akif Ersoy'un hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Akbaba farklı bir Mehmet Akif Ersoy profilini izleyiciler ile paylaştı. Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansa, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Kurum müdürleri, Birim müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yüz yıl önce Anadolu da varlık ve yokluk mücadelesi veren aziz milletin tüm umudunu kaybettiği sırada istiklal şairi Mehmet Akif'in imanı, ezanı ve bayrağı yeniden hatırlatan bir münadi olduğunu ifade ederek 'Korkma' diye haykırdığını dile getirdi.


Fatih Akbaba, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümünde, şairin hayatına ait bilinmeyenleri anlattı. Akbaba "Akif'i anlayabildik mi?" diyerek, milli şaire gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi vurguladı. Akif'in bütün hayatı boyunca, yokluk içinde yaşaması, ancak buna rağmen her zaman insanlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.


Akbaba, "Mühim olan Mehmet Akif'in şiirlerini iyi okumak değil fikri ve sosyal dünyamızda Akif'in fikirlerinden hangi izler taşıdığımızı sorgulanmasını yapmaktır. Hepimiz isteriz ki Akif gibi bir çocuğumuz olsun. Bunu isteyebilmek için önce Emine Şerife Hanım gibi bir anne, Tahir Efendi gibi bir baba olmak gerekmektedir" dedi. - BURSA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Kanar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:29 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Son Dakika
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:32:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]