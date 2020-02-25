Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı - Son Dakika

Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı

6 saat önce

Anma etkinliğinden detaylar Yazarın anıtına karanfil bırakılması Konuşmalar Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Anma etkinliğinden detaylar

Yazarın anıtına karanfil bırakılması

Konuşmalar Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı

Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği ilçenin Cumhuriyet Meydanında bulunan ve yazarın adını taşıyan parkta gerçekleştirildi.

"Leylim Ley", "Aldırma Gönül" gibi ezgilerin de söz yazarı olan Sabahattin Ali'nin adını taşıyan parktaki heykeline kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Semra Arvış, "Doğum günleri önemledir. Ama Sabahattin Ali gibi bir değerin doğumu çok daha önemlidir. 113 doğum gününde Sabahattin Ali'yi rahmetle, özlemle anıyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer de, "Bundan sonra Edremit topraklarında yaşamış, çocukluğunu burada geçirmiş, ülkemizin ve dünyanın değerli şair ve yazarlarından Sabahattin Ali'yi ölümsüzleştirmek adına çok büyük adımlar atacağız. Bu topraklara adını yazdıran, bu dağlarda isyanı ateşleyen şiirlerin ve sözlerin yaratıcısı Sabahattin Ali'nin doğum günü kutlu olsun diyorum. Sevgi ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Yazar Sabahattin Ali, 113.'üncü doğum gününde Edremit'te anıldı

Sabahattin Ali, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:35 Kaynak: AA
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