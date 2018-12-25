Yazar, Şaphanelileri Bilgilendirdi
2 saat önce
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya Koordinatörü Ahmet Yazar, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Kütahya
Koordinatörü Ahmet Yazar, Şaphane
Belediye Başkanı Rasim Daşhan
ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde TKDK'dan hibe desteği alarak yapılabilecek yatırımlar ve ilçedeki yatırım alanlarını istişare ettik. Ziyaretlerinden dolayı TTKDK Koordinatörü Ahmet Yazar ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. TKDK İl Koordinatörlüğü işbirliği ile ilçemizde neler yapılabilir konularını Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyelerine aktardık. Bu tip toplantıların daha fazla yapılması ve ilçemizde tarım alanında yeni projelerin geliştirilmesi konularında fikir birliğine vardı" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:50 Kaynak: İHA
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