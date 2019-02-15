Son Dakika Haberleri: Yazarlar Ve Aşkları Resimlere Konu Oldu

Yazarlar Ve Aşkları Resimlere Konu Oldu

1 saat önce

"Yazarlar ve Aşkları" adlı kolektif sergi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Büyükşehir Sanat Merkezi Turgut Özakman Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Yazarlar Ve Aşkları Resimlere Konu Oldu, System.String[]

Cemal Süreya'dan Sabahattin Ali'ye, Albert Camus'dan Aziz Nesin'e, Tezer Özlü'den Tomris Uyar'a kadar pek çok yazarı ve aşklarını konu alan, Grafik Tasarımcı Zübeyde Asma ve Karakalem Sanatçısı Demet Asma tarafından hazırlanan kolektif sergi sanatseverlerin tarafından yoğun ilgisi ile açıldı.

Resim ve grafik tasarımını birleştiren ve kolaj tekniği kullanılarak hazırlanan serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Eskişehirli sanatseverler katıldı. Yazarlar ve Aşkları Sergisi, 28 Şubat 2018 Perşembe gününe kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:38 Kaynak: Bültenler

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