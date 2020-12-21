Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu - Son Dakika

Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu

21.12.2020 11:11
Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu, System.String[]

Kars'ta görev yapan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, teknolojik imkanları olmayan köy çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için seferber oldu.

Kars'ta görev yapan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, teknolojik imkanları olmayan köy çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için seferber oldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyündeki ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Kartoğlu, teknolojik imkanları olmayan öğrencilerinin derslerinden geri kalmaması için eğitimi köy çocuklarının ayağına götürmeye karar verdi.

Okuldaki yazı tahtasını omuzuna alarak kar, yağmur ve çamur demeden öğrencilerine giden Kartoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kapı önünde, bahçede ve pencerede öğrencilerine ders anlatıyor.

"Beni gördüklerinde daha bir özveriyle çalışıyorlar"

Sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapandığını ve öğrencilerin derslerden geri kalmaması için farklı çalışmalar yaptığını söyledi.

Okulda 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden sorumlu olduğunu ifade eden Kartoğlu, şöyle konuştu:

"İnternet erişimi biraz kısıtlı oluğu için haftada iki gün evleri tek tek dolaşarak öğrencilerime ders veriyorum. Bir tahtam var, onunla öğrencilerin bahçelerine giderek ders anlatıyorum. Öğrencilerimle bir arada olunca mutlu oluyorum. Onlar da hem okul ortamından biraz uzak kaldıkları için tatil moduna girebiliyorlar. Beni gördüklerinde daha bir özveriyle çalışıyorlar. Hem öğrencilerim hem de velilerim daha istekli oluyor ve bu beni çok mutlu ediyor."

Kartoğlu, öğrencilerle zaman geçirince mutlu olduğunu belirterek, kar, yağmur ve çamur demeden öğrencileri için çabaladığını anlattı.

Öğrenci velisi Arzu Topçu, İhsan öğretmenin öğrencileriyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Öğretmenimiz gerçekten eşi bulunmaz bir insan. İhsan hocayı çok seviyoruz, çocukların bir şeyler öğrenebilmesi için çok emek veriyor. Kitap, silgi, defter, kalem konusunda da yardımcı oluyor. Ondan çok memnunuz, Allah razı olsun." diye konuştu.

Köylülerden Sedat Turhan da çocukların İhsan öğretmeni çok sevdiğini anlatarak, "Hocamız sağ olsun gelip eğitimlerini veriyor ve hiçbir zaman aksatmıyor. Hocamızı seviyoruz, çocuklarla çok ilgileniyor." dedi.

Arpaçay, Karar, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu - Son Dakika


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