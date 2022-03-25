Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika
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Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı

25.03.2022 16:44
Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı

Nazilli Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıldönümü dolayısıyla 3 bin kişilik hayır programı düzenledi.

Nazilli Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıldönümü dolayısıyla 3 bin kişilik hayır programı düzenledi.

Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılında elim bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşları için pilav hayrı yapıldı.

Belediye Meydanı'nda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti, İYİ Parti, MHP, Gelecek, Deva ve Büyük Birlik Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı üyeleri, Alperen Ocakları, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara pilavlı tavuk ikram eden Başkan Özcan, "Anadolu'nun yiğit insanı, vatan sevdalısı, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için vefatının 13. Sene-i devriyesinde pilav hayrımızı gerçekleştirdik. Duruşu, dava adamlığı, ilkeleri ve üslubuyla ülkemizde yetişmiş çok kıymetli siyasetçimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşlarına Cenabı Allah'tan rahmet, sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı
Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı

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Büyük Birlik Partisi, Kürşat Engin Özcan, Muhsin Yazıcıoğlu, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika
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