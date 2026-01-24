Yazıhan'da Avcı Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yazıhan'da Avcı Kalp Krizi Geçirdi

24.01.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Karakaya, av sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yazıhan ilçesinde av sırasında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Osman Karakaya, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Yıldırım Mahallesi mevkisinde ava giden Osman Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcının bulunduğu noktaya kara yolu ile ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi. Gerekli güvenlik ve iniş tedbirlerinin alınmasının ardından araziye inen ambulans helikopter, kalp krizi geçirdiği belirlenen Karakaya'yı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Karakaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından Karakaya'nın cenazesi Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

Osman Karakaya, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazıhan'da Avcı Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yazıhan'da Avcı Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.