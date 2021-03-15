"Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir" - Son Dakika

"Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir"

15.03.2021 11:42

TÜBİSAD verilerine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) sektörünün ihracatı 6,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, yazılım 23,4 milyar liralık hacmiyle bilgi teknolojilerindeki en büyük pay sahibi oldu.

TÜBİSAD verilerine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) sektörünün ihracatı 6,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, yazılım 23,4 milyar liralık hacmiyle bilgi teknolojilerindeki en büyük pay sahibi oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim A.Ş. Kurucusu Prof. Dr. Aydın Köksal, yerli ve milli nitelikteki yazılım sistemleri birikiminin, Türkiye'nin 'çağdaş uygarlığın bir temsilcisi' durumuna yükselmesi için bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

Teknoloji çağında ülkelerin bilgi teknolojileri alanındaki yetkinlikleri, güçlü birer global oyuncu olarak konumlanmalarında belirleyici rol oynarken, Türkiye de bu alanda kendini geliştirmeye devam ediyor. TÜBİSAD verilerine göre Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BT) sektörü, 2019'da Türk Lirası bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük büyüme kaydederek 152,7 milyar liraya ulaştı. Sektörün ihracatı 6,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, yazılım 23,4 milyar liralık hacmiyle bilgi teknolojilerindeki en büyük pay sahibi oldu. Bu büyümenin pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşümün etkisiyle 2020 yılında daha da arttığı tahmin edilirken, uzmanlar, yazılımda yerlileşmenin 2021'de Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü artırması bakımından belirleyici olacağını öngörüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim A.Ş. Kurucusu Prof. Dr. Aydın Köksal, "21. yüzyılda bağımsızlığını korumayı amaç edinen güçlü ülkelerin, kendi savunma sanayilerine sahip olması ne denli gerekliyse; bunun ancak en ileri teknolojik düzeyde donanımlı, yerli ve milli bir yazılım gücüne sahip olarak başarılabileceği de içinde bulunduğumuz yeni dijital çağın tartışılmaz bir gerçeğidir" diye konuştu.

"YERLİ VE MİLLİ YAZILIM SİSTEMLERİ BİRİKİMİMİZİ KULLANABİLİRİZ"

Türkiye'nin yerli ve milli bir yazılım gücüne sahip olabilmesi için altyapı ve endüstri-yel yazılım ürünleri geliştirme yolunda emek verdiğini belirten Prof. Dr. Aydın Köksal, Türkiye'nin bugünkü birikiminin, yeryüzünde çok az ülkede bulunduğuna dikkat çekti. Köksal, "Yazılım sistemleri, her duruma uyarlanabilen yüksek değişkenliğe sahip düşünsel ve kurgusal sistemler olarak insanoğlunun tasarlayıp üretebileceği en karmaşık endüstriyel ürünlerdir. Bilgisayar donanımını işlevsel kılan yazılım ise içinde bulunduğumuz çağdaş uygarlık aşamasında, bu işlevselliği kanıtlayan bir standart oluşturur ve insanoğlunun yaratıcı gücüyle ürettiği bir ekin ya da kültür birikimine dönüşür. Bizler de yerli ve milli nitelikteki yazılım sistemleri birikimimizi, ülkemizin 'çağdaş uygarlığın bir temsilcisi' durumuna yükselmesi için bir araç olarak kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL OYUNCULARIN RADARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Aydın Köksal, "Aralarında bakanlıklar, bankalar ve üniversitelerin bulunduğu kamu - özel, askeri - sivil, sanayi - hizmet kurumlarından birçoğunu, özellikle de makine ve otomotiv endüstrisinde demir-çelik, döküm, havacılık ve uzay sanayiinde üretim sektörlerini, 35 yıldır üstün nitelikli yazılım gücüyle donatıyoruz. Kurumsal kaynak planlama yazılımımız Bilişim ERP, iş zekası yazılımımız Bilişim BI, insan kaynakları yazılımımız Bilişim HR gibi tescilli markalarımızla önemli başarılara imza attık. Kompozit döküm sanayiinden bir müşterimizin başarısı dolayısıyla, Bilişim ERP ürünümüzün ABD'li havacılık ve uzay şirketi Boeing'in tedarikçiler listesine girmiş olması kesinlikle bir rastlantı değil. Gelecekte de tümüyle Türk sermayeli yerli ve milli bir şirket olarak kalma sorumluluğumuza sadık kalırken, küresel oyuncuların radarında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir
Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir
Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir

Bilişim, Türkiye, Aydın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yazılımda yerlileşme, Türkiye'yi 'çağdaş uygarlığın temsilcisi' yapabilir' - Son Dakika


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