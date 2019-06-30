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Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyor

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yazlıkçıların endişeli bekleyişi sürüyor.

Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyor, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yazlıkçıların endişeli bekleyişi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre korkutan yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 20 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Yangın rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlerken, Bilge Kaan Sitesi'ndeki evlere yangının sıçramaması için orman ve itfaiye araçları gönderildi.

Ekiplerin, yangının evlere sıçramaması için alevlere müdahalesi sürüyor. Öte yandan, çok sayıda yazlıkçı da bölgeye gelerek yangının bitmesi için endişeli bir bekleyiş sürdürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
İzmir, Çandarlı, Dikili, 3. Sayfa
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