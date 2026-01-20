YD-ÜFE 2025'te Yükselişte

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,46, aylık yüzde 1,88 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,42 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye malları yüzde 31,02 artış gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış oldu.