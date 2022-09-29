YEDEK LASTİKTEKİ 5 KİLO METAMFETAMİNİ 'ALEX' BULDU - Son Dakika
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YEDEK LASTİKTEKİ 5 KİLO METAMFETAMİNİ 'ALEX' BULDU

29.09.2022 16:17

KONYA'da, polisin durdurduğu araçta eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

KONYA'da, polisin durdurduğu araçta eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Eğitimli köpek 'Alex' ile arama yapılan araçlardan birinin yedek lastiğine, 5 paket halinde gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun, bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar, piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDEK LASTİKTEKİ 5 KİLO METAMFETAMİNİ 'ALEX' BULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: YEDEK LASTİKTEKİ 5 KİLO METAMFETAMİNİ 'ALEX' BULDU - Son Dakika
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