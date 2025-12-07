Yedi kollu ahtapot 40 yıl sonra yeniden görüntülendi - Son Dakika
Bilimkurgu

Yedi kollu ahtapot 40 yıl sonra yeniden görüntülendi

07.12.2025 16:46
Derin denizlerin en gizemli sakinlerinden biri olan ve halk arasında ''damla ahtapotu'' olarak bilinen 75 kiloluk yedi kollu ahtapot, yaklaşık 40 yıl aradan sonra ilk kez yeniden görüntülendi. Okyanus araştırmalarının lider kurumlarından Monterey Akvaryumu Araştırma Enstitüsü ekibi, yürüttükleri derin deniz seferinde bu sıradışı canlıyla yeniden karşılaşınca büyük heyecan yaşadı.

Okyanusların karanlık derinliklerinde yaşayan ve dünyanın en nadir görülen canlılarından biri olan yedi kollu ahtapot, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden ortay açıktı ve kayda alındı. Monterey Akvaryumu Araştırma Enstitüsü (MBARI) ekibinin rastlantı sonucu karşılaştığı bu dev canlı, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

SADECE 4 KERE GÖRÜNTÜLENEBİLDİ

Bilim insanlarının 40 yıllık gözlem çalışmalarında bu türe yalnızca dört kez rastlanmıştı. Kaydedilen yeni görüntüler ise dalgıç Erik Askilrud tarafından elde edilen nadir kayıtlar arasına girdi.

700 METRE DERİNLİKTE ORTAYA ÇIKTI

MBARI'nin açıklamasına göre, Ventana isimli uzaktan kumandalı araştırma aracı (ROV), geçtiğimiz ay Monterey Körfezi'nde görevdeyken yaklaşık 700 metre derinlikte dev bir ahtapot silueti tespit etti. O anlara tanıklık eden kıdemli araştırmacı Stephen Haddock ve biyoçeşitlilik ekibi, karşılarında tüm ihtişamıyla yedi kollu ahtapotu bulduklarını söyledi.

NEDEN"YEDİ KOLLU AHTAPOT"?

Bilimsel adı Haliphron atlanticus olan bu tür aslında sekiz kollu bir ahtapot. Ancak erkek bireyler, çiftleşme döneminde hektokotil adı verilen özel bir dokunaçlarını koparıp yumurta transferinde kullandıkları için "yedi kollu" olarak adlandırılıyor.

Bu dokunaç gözlerden birinin altında gizlendiği için erkekler dışarıdan bakıldığında yedi dokunaçlıymış gibi görünüyor.

DENİZ DERİN KAMERASI KAYDETTİ

MBARI mühendisleri tarafından tasarlanan özel 4K derin deniz kamerası, bu nadir karşılaşmayı yüksek çözünürlükle kaydetti. Görüntülerde dev ahtapotun pençelerinde kırmızı miğferli denizanası (Periphylla periphylla) taşıdığı fark edildi.

Uzmanlar, bu gözlemin derin deniz ekosisteminin karmaşıklığını, türler arasındaki beslenme ilişkilerinin düşündüğümüzden çok daha farklı olabileceğini ortaya koyan önemli bir bulgu olduğunu vurguladı.

Teknoloji, Dünya, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasemin Zehra Yasemin Zehra:
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
