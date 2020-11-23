Yedigöller yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma açıldı.

Pazar günü etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu, kar ve buzların erimesiyle ulaşıma açıldı. Bölgede görev yapan Bolu Doğa Korume ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güzergahta yer yer buzlanmanın oluşabileceğini ifade ederek, milli parkı ziyaret edecek olan tatilcilerin dikkatli seyretmesini istedi.