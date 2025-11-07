Yekta Kopan, Efes Tarlası'nda 'Günümüzde Okur Olmak' Söyleşisi Gerçekleştirecek - Son Dakika
Yekta Kopan, Efes Tarlası'nda 'Günümüzde Okur Olmak' Söyleşisi Gerçekleştirecek

07.11.2025 10:09
Efes Selçuk Belediyesi'nin Üretici Pazarı etkinlikleri kapsamında yazar Yekta Kopan, 9 Kasım Pazar günü 'Günümüzde Okur Olmak' başlıklı söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Ziyaretçiler, edebiyat üzerine sohbet ederken yazarın kitabını imzalatma fırsatı bulacak.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin her pazar Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlendiği Üretici Pazarı etkinlikleri kapsamında bu hafta yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, "Günümüzde Okur Olmak" başlıklı söyleşisiyle edebiyatseverlerle bir araya geliyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin her pazar günü Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturduğu Üretici Pazarı, her hafta bölge halkının doğal ve yerel ürünlerle buluşmasına olanak tanırken, kültür ve sanat etkinlikleriyle de zenginleşiyor. Bu hafta, yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve imza günü, pazar alanına gelen ziyaretçilere hem edebiyat hem de yerel ürünlerle dolu keyifli bir gün yaşatacak.

9 Kasım Pazar günü, 12.00–13.00 saatleri arasında gerçekleşecek söyleşi ve imza etkinliğinde Yekta Kopan, okuma kültürünün günümüzdeki yeri ve önemi üzerine düşüncelerini kitapseverler ile paylaşacak. Söyleşinin ardından, yazarın çok satanlar listesinde yer alan "Belki Yaz Erken Gelir" adlı kitabı için bir imza etkinliği düzenlenecek.

Katılımcılar, Yekta Kopan'ın edebiyat üzerine sohbetine tanıklık ederken kitaplarını imzalatma fırsatı da bulacak.

