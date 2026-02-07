Yeliz Gül, Çek-Türk İlişkilerinde Kitaba Katkı Sağladı

TURİZMCİ ve Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül, Çekya ve Türkiye arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkileri ele alan Bilateral Navigator'ın 2025 baskısında, katkı koyan isim olarak yer aldı. Diplomasi alanında saygın bir yayın olarak değerlendirilen kitapta, Antalya'ya hem kapakta hem de özel bölümler ayrıldı.

Diplomasi alanında saygın bir yayın olarak kabul edilen Bilateral Navigator'ın 2025 baskısında, Türkiye ile Çekya arasındaki ticari, ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkiler kapsamlı biçimde ele alındı. Sekiz bölümden oluşan kitapta; insan kaynakları, medya, sosyal yapı, eğitim sistemi, gelenekler, ekonomi ve bürokratik düzen gibi başlıklar karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışmada iki ülkenin yüzde 63-67 oranında benzerlik gösterdiği tespiti yapıldı.

KENTE KARŞI SOSYAL GÖREV

Toplumsal sorumluluğu ticari kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirten turizmci ve Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül, "Babamın Antalya'nın Kemer bölgesinde, kendi ticari alanları dışında kente karşı sosyal görevlerde bulunmasından dolayı ben de ondan gördüğüm gibi ticari ünvanlarım yanında bunların da olması gerektiğini düşünüyorum. Aktivist bir insan olduğumu düşünüyorum. Özellikle Antalya'nın hakları söz konusu olduğunda bir anda kendimi olayın içinde bulabilirim" diye konuştu. Kadınların bu görevlerde yer almasının rol modelliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Bu ülkede kadın olarak bu görevlerde olmak mutlak suretle bir rol modelliği gerektiriyor. Belki de bir kızımıza örnek olması düşüncesiyle işlerimin yanında bu görevlere de her zaman yer ayırdım" dedi.

İKİ BÖLÜMDE ANTALYA

Kitapta yer alma sürecine ilişkin bilgi veren Gül, kendisine fahri konsolosluk görevi nedeniyle ulaşıldığını aktardı. Gül, "Burada aslında Antalya'nın ekmeğini yiyorum çünkü Antalya'da 400 bine yakın Çek misafir ağırlıyoruz. Bu misafirlerin sorunları olabiliyor. Ticari ve kültürel konularda da birçok görevimiz var. Çok aktif çalışıyorum, bu sebeple bana ulaştılar" dedi. Kitapta iki ayrı bölümde yazılarının yer aldığını ifade eden Gül, "Kitabın içerisinde yer alan turizm ve Antalya kısmını benden rica ettiler. İki bölüm olarak hem iş ağı hem diplomatik kısımda yazdığım yazılarla bu kitapta var olmuş durumdayım" diye konuştu. Antalya'nın diplomasideki önemine değinen bölümler olduğunu aktaran Gül, "Kitabın bölümlerine baktığımızda 8 bölüm ve ekler yer alıyor, buradaki 7 ve 8'inci bölüm Türkiye Antalya. Tamamıyla fahri konsolosluğumuz ve bizim yaptığımız özellikle Diplomasi Forumu gibi uluslararası anlamda Antalya'nın aslında ulusal diplomaside ne kadar önemli bir rol üstlenmiş olduğuna eğilmiş bölümler" dedi.

EKONOMİDEN DİPLOMASİYE KAPSAMLI KIYAS

Kitabın yazarı Hırvat asıllı diplomat Sinisa Grgic'in, aynı zamanda Bilateral Navigator yayınlarının kurucusu olduğunu belirten Gül, "Türkiye'yi ve Çekya'yı iyi tanıyor olması, birçok konuda Macaristan, Japonya, Türkiye, Portekiz gibi benzerliklerimiz, yönetim tarzlarımız hepsi ele alınmış" dedi. Kitabın içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, çalışmanın kapsamına dikkati çekti. Gül, "Bu kitapta iki ülkenin ticari, ekonomik, diplomatik ve network ağları, eğitim düzeni kıyaslanıyor. Yıllar içerisinde cumhuriyetten bu yana bozulmayan, çok iyi giden bürokratik ve diplomatik ilişkimiz var. Üye olduğumuz uluslararası örgütler, imza attığımız anlaşmalar ve ekonomimizin birbirine entegre olabildiği noktalar ele alınmış" diye konuştu.

'TEZ YAZMAK İSTEYENLER İÇİN ÖLÜMSÜZ BİR KAYNAK'

Kitapta insan kaynakları, medya, sosyal kabiliyetler, gelenekler, örf ve adetler, iş bağlantıları, ekonomi, siyasi ve bürokratik düzenin detaylı biçimde incelendiğini söyleyen Gül, "Bir insanın demografik özellikleri nasıl sayılıyorsa, bunların hepsini ülke için de düşünün. İki ülkenin bu özellikler üzerinden yüzde 63-67 oranında benzer çıktığı çok güzel bir çalışma" diye konuştu. Kitabın akademik değerine dikkati çeken Gül, özellikle öğrenciler için önemli bir kaynak olduğuna işaret etti. Kitabın tez için kaynak olabileceğine değinen Gül, "Çekya'da okuyan çok fazla öğrencimiz var. Sosyal ve politik anlamda bir tez hazırlıyorlarsa, bu kitap çok iyi bir kaynakça sunuyor. Tez yazımı için ölümsüz bir kaynak olabilir" dedi.

ANTALYA VE PRAG AYNI KAPAKTA

Kitabın kapağında Antalya ve Prag görsellerinin birlikte yer almasının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Gül, "Bu kitapla ilgili en çok hoşuma giden ve gurur duyduğum şey, kapağında Prag ve Antalya'nın birlikte yer alması. Bayrağımızla birlikte Hıdırlık Kulesi var. Bu kadar önemli ve bürokratların evinde, ofisinde yer alacak bir kitabın kapağında Antalya'nın olması, bu kitabı ayrıca değerli kılıyor" dedi.