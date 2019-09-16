Yelken'de engelleri aştı, en genç sporcu seçildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli sporcu Büşra Nur Çelik, Mersin'de yapılan Bedensel Engelliler Paralimpik Yelken Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı göstererek en genç yelken sporcusu seçildi.



Türkiye Bedensel Engeliler Federasyonu tarafından 8-14 Nisan tarihleri arasında Mersin'de Bedensel Engelliler Paralimpik Yelken Türkiye Şampiyonası yapıldı. Ereğlili sporcu Büşra Nur Çelik, şampiyonada üçüncü olma başarısı göstererek, en genç yelken sporcusu seçildi. Şampiyonanın ardından Çelik, desteklerinden dolayı Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Posbıyık ve Kaymakam Çorumluoğlu ziyaretlerinden dolayı engelli sporcu Büşra Nur Çelik'e teşekkür ederek, her zaman yanlarında olacaklarının sözünü verdi. - ZONGULDAK