Yelken Ligi Şampiyonası Foça\'da Başladı

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası yarışları başladı.

Bir otelde yapılan yarışlara, farklı illerdeki 13 kulüpten 98 sporcu katıldı.

Güneşli hava ve elverişli rüzgarın hakim olduğu yarışlarda sporcular, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, AA muhabirine, Foça'da 3-9 Nisan'da Dünya Şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.

Bu yarışta başarı sağlayan sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını ifade eden Erey, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 40 ülkeden 250-300 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bugün şanslı olduğumuz bir gün. Çünkü soğukların olmasına rağmen hafif rüzgar var. Günün sonunda sporculardan hem Foça hem de havayla ilgili olumlu bir geri dönüş alacağımızı umuyoruz. Yarışlarımız 4 gün sürecek."