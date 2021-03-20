Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 28 Mart-2 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Urla ilçesindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Tayfun Erey ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kampa katılım başvuruları, 24 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Kaynak: AA
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