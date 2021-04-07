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Otomobili görüp frene basan kadın hastanelik oldu, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Motosikletle yemek götüren kadın Motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı

ANTALYA - Antalya'da sahibi olduğu işyerinden motosikletle yemek servisi yapan kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kavşakta otomobili gören motosiklet sürücüsünün motosikleti devirmesi ve sürüklenmesi İşyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aslı Didem Aytekin'in kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkıp devrildi. Motosiklet sürücüsünün kavşağa gelen otomobili son anda görüp frene basması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koşarken, motosikletin ayağının üzerine düşmesi nedeniyle ayağından yaralanan Aslı Didem Aytekin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.