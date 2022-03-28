YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI

28.03.2022 19:47

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yemek ısıtmak için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle 8 hektar ormanın küle dönmesine neden olan Çiftçi Halil Metin (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yemek ısıtmak için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle 8 hektar ormanın küle dönmesine neden olan Çiftçi Halil Metin (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Umurlu Mahallesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, dün, saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar orman küle döndü. Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı. Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı. (DHA)

YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI
YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI
YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: YEMEK ISITMAK İSTERKEN ORMANI YAKAN ÇİFTÇİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement