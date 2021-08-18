Yemek servisinde teknoloji kullanımı; tüm süreçler izlenebiliyor - Son Dakika

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve şehir hastanelerine de hizmet veren BCC Catering'in Genel Müdür Yardımcısı İsmet Yılmaz, "Kullandığımız yazılım programı ile hammadde kabulünden, yemeğin tüketimine kadar olan tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlıyoruz. Pandemi döneminde riskin en yüksek olduğu yerler şehir hastaneleri olmuştur. Bu yüzden sağlık çalışanları ile birlikte yemek hizmetinde görev alan çalışanlarımız önemli bir mücadele veriyor" dedi.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen, çok yataklı, beş yıldızlı otel kalitesinde hizmet verilen şehir hastanelerindeki yemek hizmeti Tepe Kurumsal Çözümler entegre hizmet kapsamında, BCC Catering tarafından sağlanmaya başlandı. 2019 yılında açılan Ankara Şehir Hastanesi, şirket tarafından yemek hizmeti verilen dördüncü şehir hastanesi oldu. Verilen hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan BCC Catering Genel Müdür Yardımcısı İsmet Yılmaz, "Teknolojik altyapıya sahip hizmet kalitemizi çok daha iyi seviyeye çıkardık. Yemek üretim mutfağını gıda güvenliği kurallarını esas alacak şekilde iş akışına sahip depolama, hazırlık ve üretim alanlarını ayrı konumlandıracak şekilde projelendirdik. Hasta ve refakatçi yemeklerini porsiyonlama işlemini Türkiye'de ilk olacak şekilde konveyör bantlarda hastaya özel etiketleyecek şekilde tasarladık. Hasta yemek dağıtımını sıcak soğuk muhafaza özellikli yemek dağıtım araçları ile gerçekleştiriliyoruz ve dijital altyapı ile tüm süreçler izleniyor" diye konuştu.

EN AZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI KADAR MÜCADELE EDİYORUZ

Pandemi döneminde riskin en yüksek olduğu yerleri n şehir hastaneleri olduğunu belirten İsmet Yılmaz, "Sağlık çalışanları ile birlikte yemek hizmetinde görev alan çalışanlarımız da önemli bir mücadele veriyor. Burada öncelikle bulaş riskini azaltmak için hasta refakatçi yemeklerini tek kullanımlık polipropilen özellikli tabaklarda servise sunuyoruz. Personel yemeğinde ise yemekhane kapasitelerini yüzde 50 azaltarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yemek hizmeti veriyoruz. Personelin sağlığını korumak için ise maske, tulum ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalarını sağlayarak bulaş riski minimize edildi" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VE DAĞITIMDA TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Yemek üretimi ve dağıtımında teknolojiden faydalanıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Pandemi döneminde, 5 yıl önce iş modelini tasarlarken teknolojik gereksinimleri doğru belirlediğimizi çok daha iyi anladık. Kullandığımız yazılım programı ile hammadde kabulünden, yemeğin tüketimine kadar olan tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlıyoruz. Özellikle tedavinin bir parçası olan yemek hizmetinde doğru hastaya doğru diyet yemeğini teslim etmek bizler için çok önemli. Bu noktada HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sitemi) ile entegre çalışan yazılımımız sayesinde el terminali ile hasta yemek teslimatını gerçekleştirerek hasta yemek doğrulamasını gerçekleştirmekteyiz. Hastanelerde sıcak yemek sunabilmek çok önemli. Bunu sağlamak için sıcak soğuk muhafaza özelliğe sahip yemek dağıtım araçları ile dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Bu araçların iç sıcaklıklarını wi-fi sistemi üzerinden kayıt altına alarak izlenebilirliği sağlıyoruz. Personel yemek hizmeti ile ilgili yemekhanelerde kurulu olan kiosklar üzerinden menü takibinin yapılmasını sağlıyoruz. Bu sene uygulamaya aldığımız BCC'deyiz mobil uygulaması ile günlük menü takibi, beğeni anketleri, kalori hesaplama ve geri bildirim yapabilme imkanı sağlıyoruz. İlk hizmete giren ve yemek hizmetini sağladığımız Yozgat Şehir Hastanesi hastanelerin dijitallik seviyesini belirleyen HİMSS 7 almaya hak kazanan ilk hastane olmuştur. Yemek hizmetleri de bu anlamda dijital altyapısı ile sürece çok önemli bir katkı sağlamıştır."