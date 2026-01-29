Yemeksepeti'nin GSYH'ye 3 Milyar Avro Katkısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yemeksepeti'nin GSYH'ye 3 Milyar Avro Katkısı

29.01.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti, Türkiye GSYH'sine 3,06 milyar avro katkı sağlayarak 121 bin kişiye istihdam yarattı.

Yemeksepeti, bir yıllık süreçte Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 3 milyar avroyu aşan katkı sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı göstermek amacıyla gerçekleştirdiği analizin sonuçlarını paylaştı.

Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero verileri ile dış kaynakların kullanıldığı, Centre for Economics and Business tarafından gerçekleştirilen, Temmuz 2024-Haziran 2025 dönemini kapsayan sosyo-ekonomik etki analizin sonuçlarına göre, şirketin yarattığı toplam ekonomik değer 3,06 milyar avro oldu. Bu rakamın, Türkiye GSYH'sinin yüzde 0,21'ine karşılık geldiği belirtildi.

İstihdam tarafında ise şirketin kendi çalışanları, kurye iş ortakları, platformdaki işletmeler ve tedarik zinciri dahil edildiğinde 121 bin 267 tam zamanlı eş değer (FTE) istihdam desteklendi. Bu sayının, Türkiye toplam istihdamının yüzde 0,35'ine denk geldiği aktarıldı.

Şirketin kullanıcı bütçelerine sağladığı finansal destek, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat artarak 14,2 milyar liraya ulaşırken, YeClub programı kapsamında dağıtılan puan tutarı ise 6 milyar lirayı geçti.

"Toplumsal ve ekonomik değerlerde büyüme yarattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Oytun Çalapöver, ortaya çıkan tablonun kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Çalapöver, 2025'in hem Yemeksepeti hem de içinde yer aldıkları hızlı ticaret ekosistemi açısından dönüşümün hızlandığı bir yıl olduğunu vurguladı.

Bu yılın yalnızca büyüme rakamlarıyla eksik olarak tanımlanacağını, asıl büyümenin yarattıkları toplumsal ve ekonomik değerde gerçekleştiğini ifade eden Çalapöver, şunları kaydetti:

"GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkımızın yanı sıra çalışanlarımız, kurye iş ortaklarımız, market tarafında toplayıcı ve depocularımız dahil 121 bin kişilik güçlü bir istihdam etkisi yaratmamız, bunun en somut göstergesi. Kullanıcılarımıza sunduğumuz ekonomik desteği neredeyse iki katına çıkararak 14,2 milyar liraya ulaştırırken, tüm paydaşların kazandığı sürdürülebilir bir model inşa ettik. Bu, işimizi büyütürken ülke ekonomisini de büyüttüğümüzün net bir kanıtı."

Çalapöver, 2025'i altyapı ve yapay zeka yılı olarak tanımlayarak, yapay zekanın kişiselleştirme, talep tahmini ve lojistik optimizasyonunun merkezinde yer aldığını ifade etti.

Delivery Hero'nun küresel teknoloji gücünü yerel içgörülerle birleştirerek daha akıllı ve hızlı bir deneyim sunduklarını belirten Çalapöver, "Yemeksepeti için 2026, daha fazlasını yapmak değil, doğru işleri daha iyi yapacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'nin GSYH'ye 3 Milyar Avro Katkısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:54:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yemeksepeti'nin GSYH'ye 3 Milyar Avro Katkısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.