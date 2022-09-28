Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü

28.09.2022 22:33
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Konsey Başkanı Alimi, Savunma Bakanı Bin Selman'ı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Başkanlık Konseyi üyeleri Ayderus ez-Zubeydi, Sultan el-Arada, Tarık Salih, Abdurrahman el-Mahrami, Abdullah el-Alimi, Osman Mecelli ve Ferec el-Bahseni de görüşmede hazır bulundu.

Görüşme kapsamında Yemen'deki gelişmeler, Başkanlık Konseyinin ekonomi ve hizmet alanlarında yürüttüğü reformlar ve bu reformlarla ilerlemek için gereken desteğe değinildi.

Konsey başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler himayesinde varılan insani ateşkesin gidişatı ve Husilerin devam eden ihlalleri ve yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmalarının gölgesinde ateşkesi yenileme fırsatlarından söz etti.

Savunma Bakanı Bin Selman da Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Konsey Başkanı Alimi ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'i ve halkını destekleme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bin Selman, Başkanlık Konseyinin Yemen halkının istikrar ve güvenlik sağlama isteklerini gerçekleştirmesini ve Yemen'i barış ve kalkınmaya taşımasını arzuladığını kaydetti.

Yemen'de BM'nin girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkes mevcut şartlarda 2 Ekim'de sona erecek.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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