Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Güney Geçiş Konseyi Başkanıyla ilk kez görüştü
Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanı Güney Geçiş Konseyi Başkanıyla ilk kez görüştü

Yemen Cumhurbaşkanı Güney Geçiş Konseyi Başkanıyla ilk kez görüştü

6 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ilk kez bir araya geldiği Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile "güney meselesini" görüştü.

Yemen Cumhurbaşkanı Güney Geçiş Konseyi Başkanıyla ilk kez görüştü, System.String[]

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ilk kez bir araya geldiği Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile "güney meselesini" görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Sözcüsü Nizar Heysem tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zubeydi ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik'in de hazır bulunduğu görüşmede, güney meselesi ile güneydeki halkın geleceğinin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Hadi ilk defa Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle bir araya gelirken, Yemen makamlarından ise görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.


Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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