Yemen'de BAE'nin Askeri Varlığına Son Verme Kararı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesindeki askeri varlığına son verme kararının gerilimleri azaltma çabalarını, devletin yasal statüsünü ve toprak bütünlüğünü koruma gerekliliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'ya göre, Alimi ile ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgahında bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesindeki askeri varlığına son verme kararının düşünülmeden ya da düşmanca alınmış bir karar olmadığını dile getiren Alimi, aksine söz konusu kararların gerilimleri azaltma hedefinden, devletin yasal statüsünü ve toprak bütünlüğünü koruma gereklilikleri sebebiyle alındığını vurguladı.

Alimi, görüşmede, "Olağanüstü hal ilanı da dahil olmak üzere alınan egemenlik kararları, sivilleri korumak ve siyasi hayatın askerileşmesini önlemek amaçlı olarak anayasal yetkilere dayanılarak alınmıştır." dedi.

Güney'deki meselenin kazanımlarının bizzat kendisini de kurtardığını belirten Alimi, Güney meselesinin emrivaki dayatma çabaları ve silahlı bir kaos ile gömülmesi tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Görüşmede Alimi, ABD'nin çeşitli uluslararası mahfillerde anayal meşruiyeti değişmez bir şekilde desteklemesine ilişkin ortaya koyduğu rolü takdirle karşıladığını söyledi.

Alimi, "ABD'nin Yemen'deki Husi milislerinin gücünü ve İran'ın Yemen ve bölgedeki etkisini zayıflatma çabalarını, İran'dan gelen silah ve uyuşturucu sevkiyatlarını engellemesi ve Husi milislerini terör örgütü olarak duyurmasından övgüyle" söz etti.

Baulos ise görüşmede, ABD'nin Yemen'in birliği ve istikrarını desteklemeyi sürdürdüğünü, Yemen halkına sunulan ABD yardımları programının yeniden başlamasına yönelik ciddi bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

Yemen'nin güneyinde yaşanan gelişmeler

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.