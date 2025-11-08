Yemen'de Casusluk Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Yemen'de Casusluk Şebekesi Çökertildi

08.11.2025 18:31
Huslar, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a yönelik bir casusluk şebekesini ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan adına çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

CASUSLUK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD istihbaratı, Mossad ve Suudi Arabistan istihbaratıyla bağlantılı çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiği kaydedildi.

Şebekeye yönelik bu operasyonun, "düşmanın planlarını ve hain unsurların çalışma yöntemlerini ortaya çıkaran soruşturmalar neticesinde" gerçekleştirildiği aktarıldı.

"PEK ÇOK SALDIRIDA YEMENLİLERİN KANININ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLDULAR"

Şebekenin, bilgi topladığı, hükümet liderleri (Husilere bağlı), ordu ve güvenlik teşkilatı yetkilileri ile onların karargahları ve faaliyetlerini izlediği, askeri üretim tesislerini, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahalarını ortaya çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu şebekenin, ABD ile İsrail'in Yemen'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği pek çok saldırıda Yemenlilerin kanının dökülmesine sebep olduğu dile getirildi. Açıklamada adı geçen ülkelerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, Mayıs 2024'te de ABD ile İsrail adına çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yemen'de Casusluk Şebekesi Çökertildi
