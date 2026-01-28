Yemen'de Esir Takası Anlaşmazlığı - Son Dakika
Yemen'de Esir Takası Anlaşmazlığı

28.01.2026 22:38
Yemen hükümeti ve Husiler, esir takası anlaşmasındaki gecikme nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, yaklaşık bir ay önce Umman'da sağlanan esir takası anlaşmasının uygulanmasındaki gecikme konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta sağlanan esir takası anlaşmasıyla ilgili Husileri suçladı.

Husileri Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleşen anlaşmalara uymama ve taahhütlere bağlı kalmamakla suçlayan Mihlafi, şunları kaydetti:

"Husilerin insanlara, özgürlüklerine ve ailelerinin çektiği acılara karşı tutumu, bu grubun anlaşmaları ahlaki veya insani bir yükümlülük olarak değil, siyasi şantaj aracı olarak gördüğünün açık bir göstergesidir."

Maskat'ta sağlanan esir takası anlaşmasını akamete uğratmalarının Husilerin ciddiyetsizliğini yeniden ortaya koyduğuna işaret eden Mihlafi, Husilerin sergiledikleri bu tutumla aynı zamanda uluslararası hukuka da aldırış etmediklerini ifade etti.

Öte yandan Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, yaptığı bir televizyon konuşmasında, karşılıklı esir listelerini hazırlama sürecinin gecikmesinin kendilerinden kaynaklanmadığını iddia etti.

Husiler olarak listelerini hazır tuttuklarını dile getiren Murtada, "Karşı taraf ise Maskat'ta sağlanan anlaşmaya göre belirlenen tarihte listelerini sunma konusunda geciktiler." dedi.

Murtada, daha önce de isimlerin yer aldığı listelerin gecikmesiyle esir takası anlaşmasının engellendiğini söyledi.

Bu arada Husilerin televizyon kanalı el-Mesire ise "Suudi Arabistan yanlısı Yemen hükümet yetkililerinin esir takası konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bunlardan bazıları esir takası anlaşmasının gerçekleşmesini isterken diğer bazıları ise buna karşı çıkıyor." iddiasında bulundu.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, geçen ay tüm taraflardan toplamda 2 bin 900 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu.

Yemen'de 11 yıldır süren iç savaş

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkumun adının yer aldığı listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen

Son Dakika Güncel Yemen'de Esir Takası Anlaşmazlığı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yemen'de Esir Takası Anlaşmazlığı - Son Dakika
