Yemen'de Gazete Baskını: 2 Gazeteci Yaralandı

Yemen'de kendini fesheden Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de bir gazete binasını bastığı ve 2 gazeteciyi yaraladığı belirtildi.

Aden el-Gad gazetesinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, GGK'ye bağlı silahlı güçlerin, gazetenin Aden'deki genel merkezine "vahşi bir saldırı" düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, binanın kullanılamaz hale geldiği, iş ekipmanlarının ve cihazlarının yağmalandığı ve iki çalışanın yaralandığı kaydedildi.

Saldırının "muhalif sesleri susturma girişimi" olarak nitelendirildiği açıklamada, ilgili resmi kurumlara derhal soruşturma açma ve failleri hesaba çekme çağrısı yapıldı.

Yemen Gazeteciler Sendikası ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının basın özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti.

GGK ya da Aden'deki kurumlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.