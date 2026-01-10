Yemen'de Hadramut'ta Ortak Operasyon Merkezi Kurulacak - Son Dakika
Yemen'de Hadramut'ta Ortak Operasyon Merkezi Kurulacak

10.01.2026 17:20
Yemen'in Hadramut vilayetinde tüm askeri birlikler için ortak operasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Yemen'de son gelişmeler ve güvenlik problemleri çerçevesinde, ülkenin doğusundaki petrol zengini Hadramut vilayetinde tüm askeri ve güvenlik birimlerini kapsayan ortak bir operasyon merkezi kurulacağı duyuruldu.

Hadramut Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadramut Valisi ve Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri Hadramut Komutanı Salim Ahmed el-Hanbeşi'nin başkanlığında, Mukalla'da geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, son askeri ve güvenlik gelişmeleri, hazırlık seviyesi ile Hadrami Elit Kuvvetleri ve Vatan Kalkanı personelinin mevcut zorluklar karşısındaki durumu ele alındı.

Toplantıya Hadramut Vali Yardımcısı Hasan el-Cilani, İkinci Askeri Bölge Kurmay Başkanı Tuğgeneral Salim Ahmed Beslum, Meşru Güçleri Destekleme Koalisyonu temsilcisi Albay Abdulbari el-Şehrani, Vatan Kalkanı Kuvvetleri 2. Tümen Komutanı Albay Fehd İsa Bamumin ile vilayetteki tüm tugay ve askeri birlik komutanları katıldı.

Vali Hanbeşi, çabaların birleştirilmesi ve askeri disiplinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Hadramut'un güvenliği ve istikrarının en öncelikli mesele olduğunu vurgulayarak, Hadrami Elit Kuvvetleri'ne bağlı tüm subay ve askerlerin birliklerine ve kamplarına dönmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca, vilayetteki tüm askeri ve güvenlik birimleri için ortak operasyon merkezinin tamamlanmasının hızlandırılması ve görevlendirmelerde liyakat ilkesinin esas alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hanbeşi, Hadramut'a verdikleri destek, halkıyla dayanışmaları ve istikrara olan bağlılıkları dolayısıyla Suudi Arabistan liderliğine teşekkür etti.

Koalisyon güçleri temsilcisi Albay el-Şehrani ise Suudi liderliğinin Hadramut'taki istikrar çabalarını destekleme taahhüdünü yineleyerek, askeri ve güvenlik güçlerinin ulaştığı seviyeyi övdü.

Şehrani, güvenlik sorunlarıyla mücadelede sürekli koordinasyon ve ortak işbirliğinin önemine işaret ederek, tüm güçlerin kamplarında konuşlanmasının ve Hadramut'un güvenliğinin diğer tüm çıkarların üzerinde tutulmasının gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın askeri tesisler ve personel için ekipman desteği sağladığını, verimliliği artırmaya yönelik eğitim ve nitelik programları yürüttüğünü belirtti.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri 2. Tümen Komutanı Albay Fehd İsa Bamumin ise Hadrami Elit Kuvvetleri, Vatan Kalkanı ve diğer askeri birlikler arasında herhangi bir ayrım bulunmadığını ifade ederek, tüm güçlerin tek bir komuta altında birleştirilmesi için düzenlemeler yapıldığını ve ayrımcılığın reddedildiğini söyledi.

İkinci Askeri Bölge Kurmay Başkanı Tuğgeneral Beslum da muharebe hazırlığını ve askeri disiplini güçlendirmeye, yağmalanan silah ve teçhizatın geri alınmasına öncelik verdiklerini açıkladı. Beslum, çeşitli güvenlik ve askeri birliklerle ortak operasyonların gerekliliğini vurguladı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramut ve Mahra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

