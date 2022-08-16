Yemen'deki Islah Partisi: Husilere karşı savaştan sapma, Başkanlık Konseyini dağıtır - Son Dakika
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Yemen'deki Islah Partisi: Husilere karşı savaştan sapma, Başkanlık Konseyini dağıtır

16.08.2022 22:20
Yemen'deki Islah Partisi: Husilere karşı savaştan sapma, Başkanlık Konseyini dağıtır

Yemen'de İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisi, Husilere karşı savaştan sapmanın, Başkanlık Konseyinin dağılmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Yemen'de İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisi, Husilere karşı savaştan sapmanın, Başkanlık Konseyinin dağılmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Islah Partisi Medya Dairesi Başkan Yardımcısı Adnan el-Adini, partinin internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Adini, Başkanlık Konseyinin görevinin Husilere karşı barış ve savaş yoluyla yürütülen mücadeleyi yönetmek olduğunu ve görevinden uzaklaşmasının Konseyin dağılmasına yol açacağını kaydetti.

Islah Partisi'nin, Başkanlık Konseyinin yönetim kadrosunu güçlendirmeyi amaçlamanın yanı sıra birlik, uyum ve doğru yola dönmesi konusuna önem verdiğini belirten Adini, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık Konseyi ile yeni bir duruma geçmeli ve tüm Yemenliler için bir başkent oluşturmalıyız. Güney Geçiş Konseyi ile bir sorunumuz yok ancak geçici başkentimiz Aden'de güvende olmak ve suikastların, kışkırtmaların ve ölüm tehditlerinin durmasını istiyoruz."

Islah Partisi'nden yapılan bu açıklamanın, Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetinde hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasındaki çatışmaların dün yeniden alevlenmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Şebve ve Hadramevt vilayetleri üzerinden Suudi Arabistan'a bağlanan uluslararası yolda dün yaşanan çatışmalar sırasında hükümet güçlerine ait noktalar, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınmıştı. Şebve'deki çatışmaların, GGK yanlısı güçlere ülkenin batı kıyılarından gelen takviye birlikler sonrası yeniden başladığı iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Islah Partisi: Husilere karşı savaştan sapma, Başkanlık Konseyini dağıtır - Son Dakika

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