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Yemen'de savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikte Husilere tepki gösterildi - Son Dakika

Yemen'de savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikte Husilere tepki gösterildi

20.11.2021 20:05
Yemen'de savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikte Husilere tepki gösterildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikle, Yemenli çocukların dramı dünyaya duyurulmaya çalışıldı.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikle, Yemenli çocukların dramı dünyaya duyurulmaya çalışıldı.

Yemen'deki Çocuk Sesi isimli hukuk kuruluşunun düzenlediği etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun ülkede işlenen suçlara sessiz kalışı eleştirildi.

Kuruluşun genel müdürü Ahmed Sultan el-Makrami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bu etkinliği düzenleyerek Taiz'de İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalan çocukların dramını dünyaya hatırlatmak istediklerini söyledi.

Yemen'de insan hakları alanında aktivist Ülfet ed-Debei ise "Dünya, çocukları geliştirecek metodolojileri araştırır, onlara parlak bir gelecek sunacak programları geliştirirken Husiler halen korkunç bir şekilde çocukları hedef alıyor." dedi.

"Dünya, Marib'deki son çatışmalarda binlerce çocuğu silah altına alan Husilerden ne bekliyor." diye soran Debei, BM ile uluslararası toplumun Yemen'de çocuklara karşı işlenen suçlara sessiz kalmasını eleştirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Günü, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikte Husilere tepki gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikte Husilere tepki gösterildi - Son Dakika
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