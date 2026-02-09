Yemen'de Yeni Hükümet Göreve Başladı

Yeni kurulan Yemen hükümeti üyeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi huzurunda anayasal yemini ettikten sonra görevine başladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şai ez-Zindani, Başbakan olarak atanmasının ardından resmi törende yemin etti.

Hükümetin diğer üyeleri de törende yemin ederek görevlerine başladı.

Başkanlık Konseyi tarafından yapılan açıklalmada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şai ez-Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.