Yemen'de yüzlerce kişi Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti - Son Dakika

Yemen'de yüzlerce kişi Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti

30.10.2020 17:01
Yemen'de yüzlerce kişi Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti, System.String[]

Yemen'in Taiz kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Yemen'in Taiz kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Taiz kent merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda cuma namazı sonrası düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

"Kalemlerle yaz ve kaydet...! Hak din İslam'dır.", "Ey insan hakları..! Nerede din hürriyeti?" ve "Emret Resulullah" sloganları atan göstericiler, "Güneşin parıltısı akılsızların kötülemesiyle karartılamaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de yüzlerce kişi Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti - Son Dakika


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