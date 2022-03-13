Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor - Son Dakika
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Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor

13.03.2022 21:54
Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor

Yemen Gazeteciler Sendikası, İran destekli Husilerin Sana'da alıkoyduğu üç gazetecinin işkence gördüğünü belirtti.

Yemen Gazeteciler Sendikası, İran destekli Husilerin Sana'da alıkoyduğu üç gazetecinin işkence gördüğünü belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 2015'ten bu yana Sana'da tutuklu bulunan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran ve Haris Hamid'in darp, taciz ve işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

Husilerin, tutuklu gazetecilere yönelik işlediği sistematik suçlar, keyfi uygulamalar ve vahşi baskının kınandığı açıklamada, ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren tüm kurumlardan gazetecilerin serbest bırakılması için çaba sarf etmeleri istendi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilere yönelik işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağı ve faillerinin de cezasız kalmayacağı vurgulandı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid adlı dört gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Yemen, Taciz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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