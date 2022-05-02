Yemen, kalkınma projeleri için Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşma yaptığını açıkladı - Son Dakika

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkedeki kalkınma projelerinin takibini yapacak ortak bir komitenin oluşturulması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, geçici başkent Aden'de Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Hükümetin ülkedeki zorlukları aşacak destek arayışı çerçevesinde 27 Nisan'da Suudi Arabistan ve BAE'ye düzenlediği ziyaretleri hakkında bilgi veren Alimi, Yemen'deki kalkınma projeleri taahhütlerinin uygulanmasının takibi için ortak bir komite oluşturulması konusunda Riyad ve Abu Dabi ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Projelerin; güvenlik ve askeri alanların yanı sıra elektrik, yol, su ve barajlar gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Alimi, her iki ülkenin Yemen Merkez Bankasına destek verdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, BAE ile ortaklaşa bir şekilde Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolar, ayrıca akaryakıt temini ve kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 1 milyar dolar destek sunacağını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.