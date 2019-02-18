Son Dakika Haberleri: Yemen ve Türk Kızılayı 2019 İnsani Yardım Planını Görüştü

Yemen ve Türk Kızılayı 2019 İnsani Yardım Planını Görüştü

1 saat önce

Türk Kızılayı ile Yemen hükümeti 2019 insani yardımların uygulanması planını görüştü.

Yemen ve Türk Kızılayı 2019 İnsani Yardım Planını Görüştü, System.String[]
Türk Kızılayı ile Yemen hükümeti 2019 insani yardımların uygulanması planını görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel İdare Bakanı ve Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakib Feth ve Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Kızılayı'nın acil ve nakdi yardım alanlarında uygulayacağı projeler ele alındı. Ayrıca toplantıda sağlık, su ve ziraat projeleri, balıkçılara destek, hükümetin kontrolündeki kentlerde hayat şartlarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

Yemen Yerel İdare Bakanı Feth, hükümetin uluslararası kurumların Yemen'deki insani durumu iyileştirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türk Kızılayı heyeti, insani yardım çabalarını sürdürmeye ve birçok alanda yaşam şartlarını iyileştirmek için programlar uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Yemen, Türk Kızılayı, Güncel
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