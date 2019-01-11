Son Dakika Haberleri: Yemen Yararına Müzayede Gerçekleştirilecek

Yemen Yararına Müzayede Gerçekleştirilecek

19 dakika önce

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, geliri, insanlık dramının yaşandığı Yemen'deki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere müzayede organize edilecek.

Yemen Yararına Müzayede Gerçekleştirilecek, System.String[]
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, geliri, insanlık dramının yaşandığı Yemen'deki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere müzayede organize edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın himayelerinde gerçekleşecek müzayedeye iş ve sanat camiasından çok sayıda ismin katılımı bekleniyor.

Etkinlikte, enstitüde özel olarak üretilen kıymetli el sanatları ürünleri, sanatçı ve bağışçılara ait tekstil ürünleri, hüsn-i hat, resim, kitap ve antika objelerden oluşan toplam 100'den fazla eser sanatseverlerle buluşacak.

Aralarında İbrahim Çallı ve Şevket Dağ'a ait yağlı boya tablo eserlerin de yer alacağı, Hasan Çelebi gibi hattatların da katılım sağlayacağı

müzayede tüm koleksiyoner, hayırseverlerin katılımına açık olacak.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde yarın saat 11.30'da başlayacak etkinlikten elde edilecek gelir Üsküdar Kaymakamlığı ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kanalıyla, insanlık dramının yaşandığı Yemen'de bulunan yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:16 Kaynak: AA

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